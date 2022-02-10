شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في المديرية العامة للجوازات

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، على سير العمل في المديرية العامة للجوازات بالرياض.

والتقى سموه بالعاملين في مركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين بالمديرية، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين والمقيمين والزائرين، كما استعرض سموه بعض الأجهزة التقنية التي تمكن المديرية العامة للجوازات من الاستمرار في تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

وأوضح معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الله ثم بفضل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وبمتابعة مستمرة من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضًا مرئيًا يحكي نشأة ومسيرة قطاع الجوازات وأبرز إنجازاته والجوائز التي حصل عليها.

إثر ذلك دشن سموه جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، المصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.

ووقع سموه وثيقة تدشين الجواز الذي جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.