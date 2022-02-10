شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دبلوماسياً سعودياً وعُمانياً وبحرينياً يشاركون في دورة للمفوضية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستضيف معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض خلال الفترة 13 - 17 فبراير الجاري دورة تدريبية تنظمها مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ، بمشاركة 35 دبلوماسيًا بهدف رفع مستوى تواصل المندوبية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتهدف الدورة التي تقام بالشراكة مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالمملكة ومعهد عُمان الدبلوماسي وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بالبحرين، ويقدمها معهد كلينجيندال للعلاقات الدولية بهولندا إلى رفع مستوى التنسيق لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وعمليات اتخاذ القرارات، لا سّيما تواصل الاتحاد الأوروبي الخارجي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل الدورة برامج تثقيفية وتدريبات تفاعلية ومحاكاة على المفاوضات التجارية والتعاون في مجال الطاقة، إلى جانب عقد جلسة نقاشية حول مستقبل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.