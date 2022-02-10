شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز «الأمن البيئي».. 150 رسالة ودراسة أكاديمية ناقشتها جامعة نايف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أكثر من 150 دراسة ورسالة ماجستير ودكتوراه في مجال الأمن البيئي والحماية من الأخطار البيئية وعمليات الإنقاذ، في إطار المساهمة المعرفية في رفع مستوى الاستعداد وتطوير أساليب مواجهة الكوارث أو التخفيف من آثارها على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الدول العربية، من خلال دراسة عدد من القضايا ذات الصلة والتي من أبرزها دور الدفاع المدني، والمخاطر المحتملة المرتبطة بالبيئة الطبيعية وغير الطبيعية، وعمليات الإنقاذ وبرامجها وأساليبها في حالات الكوارث، الحريق، والفيضانات.

وتطرقت الرسائل إلى مختلف القضايا البيئة والأخطار الناجمة عنها وفعالية دور وإجراءات الدفاع المدني في مواجهة الكوارث، وضرورة الاستفادة بشكل أكثر فاعلية من وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة في مجال توعية الجمهور من المخاطر البيئية وتعريفهم بالتدابير الوقائية التي يجب عليهم إتباعها لحماية أنفسهم وممتلكاتهم، وسلوك الخطر عند الأطفال والمراهقين، مع تسليط الضوء على العديد من الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وأهمية دور الأسرة الرقابي في حماية الأبناء من التعرض للمخاطر، بالإضافة إلى قضية التوزيع الجغرافي لمواقع مراكز الدفاع المدني وأثره على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وأهمية توسيع نطاق توزيعها وزيادة أعدادها بالقرب من أماكن الخطر المحتملة، كما تناولت الرسائل سلامة البيئة الطبيعية وأمنها ومكونات البيئة الطبيعية التي يمكن أن تكون مصدرًا محتملًا للمخاطر، مثل الآبار المكشوفة، وأماكن انتشار الحيوانات المفترسة، وضرورة التأكيد على إجراءات السلامة ونشر لوحات إرشادية تنبه المواطنين بالأخطار المرتبطة البيئة الطبيعية.

كما أصدر مركز البحوث الأمنية بالجامعة ما يزيد على 34 إصدارًا علميًا محكمًا كان آخرها دراسة حول "الحماية المدنية والأمن الإنساني" عام 2019م، تناولت تطور الحماية المدنية في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق الأمن الإنساني، وما تمتاز به الحماية المدنية بحرفية العمل على تحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر في وقت السلم وفي حالات الكوارث والحروب والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بما تمتلكه من كوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة.

كما نفذت الجامعة التي تعد الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وتحظى بعضوية مراقب في مجلس وزراء البيئة العرب عددًا من البرامج التدريبية والملتقيات العلمية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة حول موضوعات الإنقاذ في حالات الكوارث والأزمات، ومهام الدفاع المدني والتقنيات الحديثة في الإنقاذ والإخلاء والإيواء وبرامج أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية أثناء الكوارث، وطب الكوارث، والاخطار الناجمة عن الكوارث البشرية وأساليب الوقاية، وإدارة العمليات أثناء الكوارث والأزمات.