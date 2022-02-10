صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيمَين من الجنسية الباكستانية مخالفَيْن لنظام الإقامة، لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مخالفَيْن لنظام الإقامة حاولا ترويج 822 جراماً من الشبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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