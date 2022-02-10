إطلاق حملة لتعريف الطلاب والطالبات بخدمات خط مساندة الطفل

ووجهت وزارة التعليم إدارات التعليم ومشرفي ومشرفات الإرشاد الطلابي في المناطق والمحافظات بتوعية وتثقيف الطلبة بالخط المجاني لمساندة الطفل (116111)، وتعريفهم أنه جهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وفق ضوابط محددة، وكذلك توعية الكوادر التعليمية والإدارية بأهمية خط المساندة في دعم جميع الأطفال وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس الأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، إلى جانب شرح آلية استخدام الخط للطلبة بالطريقة الصحيحة للاستفادة من هذا المشروع.
وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة في إنجاح دور خط مساندة الطفل وتحقيق أهدافه، من خلال مبادرتها بتنفيذ هذه الحملة التوعوية التي تستهدف الطلبة في جميع المراحل التعليمية والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وتتضمن العديد من الفعاليات الحضورية وعن بُعد لطلاب وطالبات التعليم العام، ومنها المناقشة، وكتابة القصة، وإقامة المسابقات، ومقاطع الفيديو، والرسوم، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات، والنشرات، والإذاعة المدرسية، والفعاليات الفنية.
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