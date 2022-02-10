شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورم ضخم من رحم مقيمة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من انهاء معاناة مقيمة خمسينية كانت تعاني من انتفاخ شديد في منطقة البطن يصاحبه مشاكل صحية متعددة منها الصداع المزمن و مشاكل في البول و إمساك مزمن نتيجة الضغط الشديد على الأمعاء ، حيث تمت متابعة المريضه من قبل استشارية النساء و الولادة الدكتورة دلال بوقس ، و بعد الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم بحجم كبير داخل الرحم يستدعي الاستئصال العاجل ، وتم التنسيق مع الطاقم الطبي بقيادة الدكتور درار عثمان استشاري جراحة الاورام و بفضل الله و في عملية استمرت ما يقارب الثلاث ساعات تم إنهاء المعاناة باستئصال ورم يزيد وزنه على ٣ كيلو جرامات بدون مضاعفات و استقرار الحالة الصحية و مازالت المريضة تتلقى الرعاية الطبية و هي بصحة جيدة ولله الحمد .