شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم.. إطلاق برنامج «الأمان الأسري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني حملة للتعريف بالهاتف الموحّد (خط مساندة الطفل) خلال الفصلين الثاني والثالث للعام الدراسي ١٤٤٣هـ؛ بهدف تمكين الطلاب والطالبات دون سن 18 عاماً من الاتصال بالخط مجاناً، وطلب المشورة المناسبة، وإحالة مشكلاتهم لجهات الاختصاص لمعالجتها متى ما لزم الأمر، وذلك تماشياً مع رؤية الوزارة في توفير بيئة مدرسية آمنة.

ووجهت وزارة التعليم إدارات التعليم ومشرفي ومشرفات الإرشاد الطلابي في المناطق والمحافظات بتوعية وتثقيف الطلبة بالخط المجاني لمساندة الطفل (116111)، وتعريفهم أنه جهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وفق ضوابط محددة، وكذلك توعية الكوادر التعليمية والإدارية بأهمية خط المساندة في دعم جميع الأطفال وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس الأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، إلى جانب شرح آلية استخدام الخط للطلبة بالطريقة الصحيحة للاستفادة من هذا المشروع.

وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة في إنجاح دور خط مساندة الطفل وتحقيق أهدافه، من خلال مبادرتها بتنفيذ هذه الحملة التوعوية التي تستهدف الطلبة في جميع المراحل التعليمية والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وتتضمن العديد من الفعاليات الحضورية وعن بُعد لطلاب وطالبات التعليم العام، ومنها المناقشة، وكتابة القصة، وإقامة المسابقات، ومقاطع الفيديو، والرسوم، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات، والنشرات، والإذاعة المدرسية، والفعاليات الفنية.