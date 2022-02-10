شكرا لقرائتكم خبر عن 783 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 783232 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وبيّنت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 219160 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 564072 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات. وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يُعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" .