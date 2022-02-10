تعرّف على أبرز الوجهات السياحية في أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - تُعتبر أبوظبي مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم نظراً لتعدّد المعالم والوجهات الترفيهية المتاحة فيها، ما قد يُشعرك بالحيرة حيال الأماكن التي تريد الذهاب إليها عند زيارتك لهذه المدينة المفعمة بالحيوية.

بالرغم من الصعوبات والعوائق التي يواجهها قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا، إلا أن عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة تطبّق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن تسهيل الأمور وتقليل العناء على الأفراد المعنيين. أصبح الدخول إلى أبوظبي أمراً سهلاً وخالياً من التعقيدات، ما يجعلها وجهة سياحية مرغوب بها من قِبل الكثيرين.

هل تتساءل عن أبرز الوجهات السياحية في أبوظبي؟ جمعنا في هذا المقال بعض الخيارات التي ننصحك بزيارتها لتحظى بتجربة مميزة وفريدة من نوعها. تابع القراءة لتتعرّف عليها.

يبحث السياح عادةً عن وجهات التسوق المميزة في المدينة التي يرغبون بزيارتها، إذ يُعتبر ياس مول واحداً من أشهر مولات أبوظبي وأهم وجهات التسوق فيها. بالإضافة إلى كونه أكبر مشروع تجاري في العاصمة، فهو يوفر أيضاً جميع الخيارات التي يحتاجها الزوار، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية المتاحة فيه للأطفال والكبار على حدٍ سواء.

يحتل ياس مول موقعاً استراتيجياً في قلب جزيرة ياس التي تجمع في طرازها بين العراقة والحداثة وتوفر خدمات بمعايير عالمية، إضافةً إلى أنه يضم مجموعة من المحلات التجارية المتنوعة ما يتيح لك إمكانية العثور على أي قطعة أو منتج معيّن تريد شراؤه، كما يوفر أيضاً مطاعم من مختلف أنحاء العالم لتلبية جميع الأذواق.

لا بدّ من إدراج عالم فيراري ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في أبوظبي، فهو يُعد واحداً من أفضل وأضخم مدن الألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحمل هذه الوجهة الترفيهية المميزة اسم العلامة التجارية الإيطالية المعروفة بتصنيعها للسيارات، كما أنها تقع على بعد دقائق من حلبة مرسى ياس الشهيرة، ما يجعلها مقصداً لزوار وسكان الدولة على حدٍ سواء. تتوفر أكثر من 37 لعبةً في مدينة الألعاب هذه، بما فيها فورمولا روسا التي تُعتبر أسرع أفعوانية في العالم.

تُعد ياس ووتروورلد خياراً مثالياً لمن يبحثون عن وجهات ترفيهية في أبوظبي، فهي تقع في جزيرة ياس التي تشتمل على كلٍ من ياس مول وعالم فيراري. تتضمن هذه الحديقة الترفيهية مختلف أنواع الألعاب المائية المناسبة للأفراد من مختلف الفئات العمرية. بالإضافة إلى مجموعة الألعاب المائية التي تمنح الزوار تجربة مفعمة بالأدرينالين والمغامرة، تحتضن الحديقة كذلك سلسلة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات وسط جلسات مصممة لتتماشى مع أجواء الحديقة المائية.

إن كنت من محبي استكشاف التراث والتقاليد، ننصحك بزيارة القرية التراثية في أبوظبي التي تشكل مزيجاً ما بين ماضي وحاضر دولة الإمارات العربية المتحدة. تضم القرية العديد من المعالم الأثرية، بما فيها حصن الحماية والمسجد وسوق مقايضة الماشية، علاوةً على محلات بيع المنتجات المتنوعة والفريدة من نوعها. فعند زيارتك لهذه الوجهة المميزة، ستشعر كأنك تمشي في السجلات القديمة، حيث يمكنك رؤية الأكواخ الحجرية القديمة والخيم البدوية ومنازل أوراق النخيل وغيرها الكثير من الرموز التي تجسد تاريخ الدولة.

ننتقل أخيراً في قائمة أبرز الوجهات السياحية في أبوظبي للحديث عن جامع الشيخ زايد الكبير المُصنف كواحد من أجمل المباني المعمارية الإسلامية حول العالم. يستقطب هذا الجامع أعداد هائلة من السياح سنوياً ليستمتعوا بمشاهدة جمال تصاميمه الخارجية والداخلية، ويُعرف بأنه من أكبر مساجد العالم، حيث يتسع لحوالي 40 ألف مصلٍ، كما يتميز بوجود 82 قبة وأربع مآذن، فضلاً عن الثريات الضخمة المتدلية من السقف والسجادة المصنوعة يدوياً لتغطي أرضية قاعة الصلاة الرئيسية بأكملها، ما يجعل الجامع خاطفاً لأنفاس كل من يزوره.

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