الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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