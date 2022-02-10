شكرا لقرائتكم خبر عن آل مبارك يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر الوليد بن حمد آل مبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك في مقر دار ”الخليج 365” الرئيسي بالدمام، بحضور رئيس التحرير عمر الشدي، والمدير العام لمؤسسة دار اليوم حسن الهديب، والرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام المهندس نايف الجاسر، حيث دار الحديث حول أبرز الأدوار والأعمال التي تقوم بها دار اليوم والهيئة، وأكد آل مبارك أن الزيارة محل تقدير وامتنان، حيث طرح سبل التعاون مع الهيئة في عدد من المجالات.

وأوضح الدكتور الجضعي أهمية ودور الهيئة في الارتقاء بجودة وضمان الغذاء والدواء في المملكة.

كما تم عرض مادة فيلمية تناولت أبرز التطورات والأعمال التي تديرها وأطلقتها شركة دار اليوم، قدمها الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم.

كما تم بعد اللقاء عقد ندوة صحفية مع الضيف بإدارة رئيس التحرير، وحضور عدد من كتاب الصحيفة، تمت خلالها مناقشة مجموعة من المحاور التي تمثل أبرز اهتمامات المواطن عن طبيعة عمل الهيئة ونطاق مسؤولياتها، وأحدث مشاريعها الهادفة لزيادة أمن وسلامة الخيارات المتوافرة في المملكة من الغذاء والدواء لكافة المستهلكين.