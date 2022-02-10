شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 18 دما جديدا في منظومة العمل البلدي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير 18 قرار تكليف استهدفت تطوير منظومة العمل البلدي بالأمانة، ومنح الكفاءات السعودية الشابة فرصة لإحداث تغيير إيجابي وتطوير وتصعيد الكوادر الوطنية والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي.

م. فارس محمد العريج

رئيس بلدية محافظة الجبيل

مناصب وإنجازات:

القطاع الخاص – إدارة المشاريع

الإشراف على تطوير وتنمية المخططات العمرانية بالمنطقة الشرقية وتأهيل مشاريع فندقية

مهندس بإدارة الدراسات والإشراف بأمانة المنطقة الشرقية

مهندس بإدارة التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية

نائب رئيس بلدية الظهران 1424 - 1431

نائب رئيس بلدية غرب الدمام 1431 - 1438

رئيس بلدية محافظة بقيق

م. محمد بن عبدالعزيز الحسيني

وكيل الأمين لشؤون البلديات

المؤهل: بكالوريوس هندسة وعلوم زراعة

أبرز المناصب:

مدير الخدمات ببلدية محافظة قرية العليا 1417

مساعد رئيس بلدية محافظة القرية العليا 1417-1421 والقيام بعمل رئيس البلدية بفترة إجازته

كلف مديرا عاما للمتابعة بأمانة المنطقة الشرقية 1427

كلف برئاسة بلدية غرب الدمام لمدة 45 يوما 1428

رئيس بلدية القطيف سابقا

محمود بن حسن الرتوعي

وكيل الأمين للخدمات

المؤهل: بكالوريوس الأنظمة

أبرز المناصب:

مدير عام مكتب أمين المنطقة الشرقية

أمين المجلس البلدي

مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

مدير الشؤون المالية بمركز المعلومات والحاسب الآلي

م. صالح محمد القرني

رئيس بلدية محافظة القطيف

مناصب:

مهندس الشؤون الفنية بلدية محافظة بلجرشي - منطقة الباحة 1422-1423

بلدية محافظة الخبر 1423 - 1428

بلدية غرب الدمام - مدير الشؤون الفنية - 1428 - 1432

رئيس بلدية الظهران 1432-1439

رئيس بلدية محافظة الجبيل 1439- 1440

رئيس بلدية محافظة رأس تنورة 1440- 1443

م. نايف فيصل الدويش

مستشار بمكتب الأمين

مهندس مدني

الخبرات العملية:

الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع

رئيس بلدية الرفيعة

مشاركة في عدد الدورات وورش العمل

رئيس بلدية الجبيل

م. متعب بن ظاهر الحسيني

وكيل الأمين المساعد للتخطيط العمراني بوكالة التعمير والمشاريع

المؤهل: بكالوريوس عمارة وتخطيط

مهام سابقة:

مهندس مشرف في بلدية الرفيعة

مدير الشؤون الفنية في بلدية محافظة قرية العليا ومساعد لرئيس البلدية

رئيس بلدية الرفيعة

مدير الشؤون الفنية والمشاريع في وكالة

المشاركة في لجان فحص العروض وتأهيل المقاولين ومحطات الوقود والاستثمار بالبلديات والمحتوى المحلي

مشعل الحميدي الحربي

رئيس بلدية محافظة الخبر

المؤهل: هندسة تخطيط حضري وإقليمي

خبرات عملية:

مدير إدارة رخص البناء في بلدية محافظة الخبر

نائب مدير إدارة رخص البناء في بلدية محافظة الخبر

مهندس تخطيط بأمانة المنطقة الشرقية – بلدية محافظة الخبر

مهندس معماري بأمانة محافظة الأحساء – بلدية العيون

مهندس معماري بأمانة المنطقة الشرقية – بلدية شرق الدمام

م. فايز بن سرحان الشمري

رئيس بلدية غرب الدمام

أبرز المناصب:

مدير قسم الشؤون الفنية في بلدية السعيرة

رئيس بلدية الصداوي لمدة 19 يوما

نائب رئيس بلدية الصداوي ومدير قسم الشؤون الفنية وأمين المجلس البلدي

رئيس بلدية الرفيعة

رئيس بلدية اللهابة

م. بادي فهيد القحطاني

بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة الملك سعود بالرياض 2006

خبرات عملية:

مهندس مشرف بوكالة التعمير والمشاريع 2007- 2009

مهندس مشرف بقسم المشاريع وضبط التنمية ببلدية محافظة بقيق 2009-2012

رئيس بلدية عريعرة 2012- 2016

رئيس المجلس البلدي لبلدية عريعرة بالتزكية 2013-2015

رئيس بلدية عين دار 2016 - 2021

دورات إدارية وهندسية في إدارة العقود والصيانة وتصميم وتنفيذ الخلطات الأسفلتية وتطبيق المواصفات المدنية

البرامج الشاملة لتنمية مهارات رؤساء البلديات والقيادات

دورات في التغير والاتصال الفعال وإدارة الاجتماعات

م. محمد جاسم الجاسم

رئيس بلدية محافظة رأس تنورة

بكالوريوس العمارة والتخطيط - جامعة الملك فيصل بالأحساء

خبرات مهنية:

مساعد مدير إدارة الصيانة والتشغيل ببلدية محافظة الخبر

مساعد مدير إدارة الدراسات والمشاريع ببلدية محافظة الخبر

مدير عام إدارة النظافة ببلدية محافظة الخبر

نائب رئيس بلدية محافظة الظهران

رئيس بلدية محافظة الظهران

رئيس بلدية محافظة رأس تنورة

م. حاتم بن سعد الغامدي

رئيس بلدية وسط الدمام

المؤهل: بكالوريوس - التخصص: مهندس معماري

خبرات سابقة:

مهندس رخص بناء

مدير الشؤون الفنية

مساعد رئيس البلدية

رئيس بلدية وسط الدمام

رئيس بلدية شرق الدمام

ماجد بن عبدالله العفيصان

مدير عام مكتب الأمين

المؤهل: بكالوريوس خدمة اجتماعية

خبرات وظيفية:

سكرتارية مكتب أمين مدينة الدمام

كلف بالعمل سكرتيرا بالمجلس البلدي

كلف مساعدا لأمين المجلس البلدي

كلف بالعمل أمينا للمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

كلف بالعمل مساعدا لمدير عام مكتب أمين المنطقة الشرقية

عبدالمنعم بن إبراهيم الذرمان

مساعد مدير عام مكتب الأمين

بكالوريوس الخدمة الاجتماعية – اجتماع - جامعة مملكة البحرين

خبرات عملية:

عضو لجنة النظر في تأجير العقارات المخصصة للنفع العام والنشاط الخدمي بأمانة الشرقية

عضو اللجنة التنفيذية لفرق كفاءة الإنفاق بأمانة المنطقة الشرقية ورئيس فريق القيادة والإستراتيجية

سكرتير مكتب أمين مدينة الدمام

إدارة التخطيط الإستراتيجي

م. فيصل بن عبدالهادي القحطاني

رئيس بلدية الظهران

المؤهل: بكالوريوس هندسة التخطيط الحضري والإقليمي

مناصب:

مهندس بالإدارة العامة للتخطيط العمراني

مهندس ببلدية غرب الدمام

مساعد رئيس بلدية غرب الدمام

رئيس بلدية غرب الدمام

م. فهد بن سعود الدلبحي

مدير إدارة هندسة النقل والمرور بوكالة التعمير والمشاريع

م. محمد عبدالله المطيري

رئيس بلدية عين دار

المؤهل: بكالوريوس علوم إدارية - تخصص إدارة أعمال

بكالوريوس هندسة مدنية - تخصص تشييد

خبرات عملية:

العمل بقسم التراخيص في بلدية اللهابة

العمل بقسم المشاريع - وكالة منطقة الرياض لشؤون البلديات

المشرف على المشاريع في بلدية اللهابة

م. فهد نادر العتيبي

رئيس بلدية اللهابة

المؤهل: بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك فيصل بالأحساء

دبلوم مراقب إنشاء مدنية - معهد المراقبين الفنيين بالرياض

خبرات عملية:

كلف رئيس بلدية اللهابة

مدير غرفة وحدة التحكم الخاصة بمعالجة التشوه البصري

مدير إدارة كود البناء السعودي

مدير الشؤون الفنية والمشاريع ببلدية اللهابة

رئيس قسم الأراضي

سعيد بن علي المشجري

مدير إدارة الاستجابة السريعة

المؤهل: بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

مشرف على الاتصالات الإدارية بمكتب أمين الشرقية