شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون مستفيد من «تأكد» و«تطمن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 553878 شخصا من خدمات عيادات «تطمن» التابعة لتجمع الشرقية الصحي، منذ افتتاحها وحتى الآن من خلال 18 مركزا موزعة على عدة مرافق صحية. والتي تستهدف فحص الأشخاص الذين يشعرون بأعراض كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، أو ضيق في التنفس، أو السعال وهي متاحة للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة ولجميع الفئات العمرية.

وقدمت مراكز «تأكد» التابعة لصحة الشرقية خدماتها الصحية لأكثر من 2 مليون مستفيد منذ افتتاحها وحتى الآن من خلال مركز واحد في حاضرة الدمام يقوم عليه كادر إداري وفني يبلغ عددهم 120 موظفا، ويستهدف «تأكد» فحص الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكوفيد-19، أو من لديهم أعراض خفيفة، أو المخالطين لحالات مؤكدة وذلك عن طريق حجز موعد مسبق عبر تطبيق صحتي.