شكرا لقرائتكم خبر عن 3162 إصابة كورونا جديدة.. وانخفاض «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3162 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 4088 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1054 حالة، وتسجيل 3 وفيات.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 719136 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 678332 حالة، والحالات النشطة 31842. ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8962 حالة «يرحمهم الله جميعا». ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.