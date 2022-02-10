شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة التزام المجمعات «احترازيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية شرق الدمام جولاتها الرقابية في المجمعات التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتشمل الإجراءات الاحترازية ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.

واستبدلت البلدية، كامل المسطحات الخضراء في حديقة الأقحوان بحي عبدالله فؤاد، بعد إزالة المسطحات والتربة القديمة، وذلك على مساحة 1500 م2؛ لرفع كفاءة الحدائق العامة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقا لجودة الحياة وأنسنة المدن، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.