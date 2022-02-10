شكرا لقرائتكم خبر عن «PCR» يحول مراكز الفحص الخاصة إلى بورصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استغلت مراكز الفحص الخاصة في حاضرة الدمام، القرارات الصادرة من الجهات المسؤولة بشأن اشتراط تقديم نتيجة سلبية لـ «PCR» معتمد، لدخول المواطنين إلى المملكة، برفع أسعار الفحص، والتي تراوحت في بعض المراكز من 400 ريال للفحص المستعجل، مع ظهور النتيجة خلال 6 ساعات، و91 ريالا للفحص العادي، وظهور النتيجة بعد 24 ساعة، بينما وصلت إلى 199 ريال في مراكز أخرى.

كلفة عالية

ومن جانبهم، طالب طلبة مبتعثون بجامعات البحرين، باستثنائهم من الإجراءات الاحترازية للدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية، موضحين أن فحص «PCR» مكلف لهم ويرهق ميزانيتهم، كما أنه يتطلب المزيد من الجهد ومحاولة ضمان أخذ الفحص قبل العودة أو ضمان سريان الفحص الذي تم أخذه من المملكة والذي تستمر صلاحيته 48 ساعة. وأشاروا إلى أن عددا منهم يذهب إلى البحرين مع أولياء أمورهم، وبالتالي تتضاعف كلفة الفحص والتي تصل إلى 8 دنانير أي ما يعادل 80 ريالا. كما أن التكلفة في بعض مراكز الفحص بالبحرين تصل إلى أكثر من 10 دنانير.

أعباء ماليةوقالت المبتعثة المها الحجاب، طالبة الطب البشري في جامعة الخليج العربي: نرجو من حكومتنا الرشيدة مراعاة وضع الطلبة المبتعثين والمبتعثات وذلك باستثنائنا من فحص «PCR»، مبينة أنها تذهب إلى مملكة البحرين مع والدها عبر جسر الملك فهد والذي يقوم بتوصيلها إلى مقر الجامعة لحضور المحاضرات. وأضافت: إن هناك الكثير من المستلزمات التي تطلبها الجامعة في المواد التي تدرسها وعادة تكون مكلفة. وبالتالي فإن رسوم الفحص في مملكة البحرين مكلفة وتزيد من الأعباء المالية، وأشارت إلى أنه رغم وجود تخفيض برسوم الدخول والخروج من جسر الملك فهد للطلبة إلا أنهم يشحنون الرسوم وربما تستنفد السيولة المالية.

لفتة كريمةوبين الطالب نواف حنتول، مبتعث في جامعة الخليج العربي، أن الطلبة السعوديين في البحرين بحاجة إلى لفتة كريمة من الجهات الرسمية من خلال استثنائهم من فحص كورونا، مشيرا إلى أنه عند العودة إلى المملكة يواجهون ازدحاما بالمسار الخاص بالطلبة، الأمر الذي يسفر عن تأخرهم في الدخول، مبينا أن هناك محاضرات تتطلب المزيد من الجهد وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف ومتطلبات المادة التي يدرسونها، ما يصعب عليهم توفير الوقت لإيجاد مراكز الفحص بالبحرين.

تسهيل الإجراءاتوقال المبتعث عبدالحميد عواجي، إن هناك مواد تدرس عن بعد وأخرى حضوريا بالجامعة، ونخشى من تأثير قرار فحص كورونا على دخولنا وخروجنا، موضحا أن سفارة المملكة في البحرين والملحقية الثقافية لا تألو جهدا في تقديم الخدمات لهم، مطالبا الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات واستثنائهم من فحص كورونا، وأشار إلى وجود العديد من مراكز الفحص بالبحرين ولكنها بأسعار مكلفة.

فحص مجانوذكر الطالب باسل الغامدي تخصص طب في جامعة الخليج العربي، أنه يفضل وجود مركز فحص في مسار المبتعثين بجسر الملك فهد للقادمين إلى المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتسهيل الإجراءات ويكون الفحص مجانا، مضيفا: نحن طلاب مبتعثون، والقرار الجديد للفحص يصعب حركتنا لأنه مكلف ماليا على الطلاب، ونتمنى النظر في ذلك عن طريق استثناء الطلاب وتسهيل إجراءات سفرنا.

ازدحام كثيفوفي سياق آخر، يشهد جسر الملك فهد حاليا للقادمين إلى المملكة ازدحاما كثيفا في منطقة إجراءات إنهاء المسافرين بالجانب البحريني قبل تطبيق التحديث الجديد بعد ما يقارب الثلاث ساعات. ورصدت ”الخليج 365” كثافة لمركبات المسافرين أمام بوابات التأمين البحرينية وقبل منطقة الإجراءات، حرصا من المسافرين لدخول المملكة قبل الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء وعدم شمولهم بقرار التحديث الجديد.الجرعة التنشيطيةويشترط القرار الذي سيتم تطبيقه أخذ الجرعة التنشيطية «الثالثة» لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة لمن أمضى «3» أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مع إلزام القادمين إلى المملكة بتقديم نتيجة سلبية لفحص «PCR» معتمد، أو فحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة من موعد المغادرة وتستثنى الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

تكدسات بجسر الملك فهد لتفادي تدابير «التنشيطية»

400 ريال لـ«المستعجل».. و91 لـ«العادي»