شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة للتوعية بخطر السحر والشعوذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني بمكتبه أعمال حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين».

واستمع م. الرجباني لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ مبارك القحطاني، والتي تهدف إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها.

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في توعية المجتمع وتعزيز العقيدة الصحيحة، وحرص الرئاسة العامة وفروعها، على إطلاق مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، امتدادا لجهودها المختلفة في شتى المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فهد الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين « أيدهما الله».