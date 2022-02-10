شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع تطويرية لتنمية مخطط «عزيزية الخبر» وفق الاعتمادات المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، لـ ”الخليج 365”، أن مخطط العزيزية بمحافظة الخبر حظي بالعديد من المشاريع التي أنجزت خلال الفترة الماضية، وشملت العديد من المجالات، منها مشاريع السفلتة، مشيرا إلى حرص البلدية على تنمية المخططات من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها وفق الاعتمادات المالية اللازمة لها.

سفلتة الشوارع

وأوضح أن بلدية الخبر نفذت العديد من المشاريع فيما يخص سفلتة الشوارع بالعزيزية، وشملت مشروع السفلتة بحي الشراع بمرحلتيه الأولى والثانية، وتضمنت المرحلة الأولى سفلتة الشوارع الرئيسية والداخلية كافة في المربع «أ» بحي الشراع، وسفلتة شارع الستين الفاصل بين أحياء الشراع والصواري، فيما تضمنت المرحلة الثانية سفلتة شوارع الثلاثين والأربعين والستين كافة بحي الشراع، إضافة إلى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع «ب»، وسفلتة ثلاثة شوارع رئيسية بحي الكوثر، وعدد من الشوارع الرئيسية بحي الصواري، و16 شارعا داخليا.

إنارة الأحياءوحول مشاريع الإنارة، بيَّن الصفيان أنه تم تنفيذ إنارة حي الصواري بالكامل بـ1700 عمود، وإنارة الشوارع الرئيسية كافة بحي الشراع، والمربعين «ج» و«د» بأكثر من 1000 عمود، وإنارة شوارع مخطط 129، مضيفا: تمت إعادة تأهيل شبكة الإنارة في مخطط 489 «أ» بالعزيزية، تضمنت تمديد كابلات بطول 3000 متر طولي، وتركيب 148 فانوسا جديدا.

وأكد إعادة تأهيل وإنارة شبكة الإنارة بحي الأمواج بالعزيزية بإجمالي 270 عمود إنارة، وتمديد كابلات إنارة بطول 8000 متر طولي، وصيانة المحطات وتركيب لوحة إنارة جديدة.

ردم المخططات

وفيما يتعلق بمشاريع ردم المخططات، بيَّن أنه تم ردم وتسوية شوارع بأحياء الكوثر والرجاء، وأن تلك الأعمال ستسهم في إيصال الجهات الخدمية الأخرى خدماتها بالمخططين.

ردم المستنقعاتوحول مشروع ردم المستنقعات، كشف أن بلدية الخبر نفذت خلال الأعوام الأربعة الماضية ردم العديد من المستنقعات بالعزيزية متفاوتة المساحة، ما أسهم في الحد من وجود المستنقعات وتجمعات المياه بشكل كبير، خاصة في أحياء الصواري والشراع.

الأنقاض والمخلفاتوبالنسبة لبرنامج رفع الأنقاض ومخلفات البناء، قال الصفيان: تمت إزالة أكثر من 69.520 م3 من الأنقاض ومخلفات البناء في العزيزية ضمن برنامج إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى برنامج الرش والإصحاح البيئي، وتواصل بلدية الخبر بشكل يومي برنامجها اليومي بأعمال الرش والوقاية والإصحاح البيئي في مختلف أحياء العزيزية، أسوة بما يحدث في أحياء المنطقة كافة؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية، ومعالجة تجمعات المياه؛ للقضاء على بؤر تجمع الحشرات.

البنية التحتية

وزاد الصفيان أنه بالنسبة لمشاريع الصيانة، أنجزت بلدية الخبر تأهيل وإعادة سفلتة شوارع حي الخزامى ضمن برنامج صيانة الشوارع، والمحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة، مشيرا إلى اختيار مربعين بالحي، والبدء بكشط وإعادة سفلتة الشوارع الواقعة في نطاق المنطقة المحصورة ما بين شارعي 14 وطريق مجلس التعاون، وطريق الملك خالد وشارع العدل بن الحكيم الشيباني، بالإضافة إلى إعادة كشط وسفلتة شارع المستشفى بالعزيزية، وإعادة كشط وسفلتة شارع 60.

أفضل المعاييروحول برنامج التشجير، أنجزت بلدية الخبر زراعة ما يزيد على 1270 شجرة في العزيزية، شملت شوارع الخزامى والبحيرة والتحلية، وذلك يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية لنشر الرقعة الخضراء والعمل بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها، وفقا لأفضل المعايير؛ تحقيقا للأهداف التجميلية والبيئية، إضافة إلى الحدائق العامة. حدائق ومتنزهاتوأشار إلى وجود 7 حدائق حاليا بالعزيزية، منها حديقة الخزامى بمساحة 5440م2، وحديقة النرجس بالخزامى، وحديقة شاطئ النورس بمساحة 1500م2، وحديقة شاطئ البحيرة بمساحة 2000م2، وحديقة الزيتون بحي التحلية بمساحة تزيد على 9900م2، ومتنزه الزيزفون بحي البحيرة على مساحة 12.700م2، وحديقة الزنبق بحي الشراع بمساحة 6400م2.

مسطحات خضراء

وتابع: تتضمن جميعها مسطحات خضراء، وألعاب أطفال، وكراسي للجلوس، فيما تم اعتماد 3 حدائق جديدة في العزيزية، ضمن حرص الأمانة على إيجاد أماكن ترفيهية وتعزيز مكونات البنية التحتية، والتوسع في إقامة الحدائق والمتنزهات الترفيهية، التي توفر لأفراد المجتمع بمخصصات كافية من المساحات الخضراء وأماكن الاستجمام، ضمن برامج «أنسنة المدن»، التي تتوافق مع برنامج «جودة الحياة».

ممشى البحيرة

وأشار الصفيان إلى افتتاح ممشى البحيرة الواقع بحي البحيرة بالعزيزية، ضمن جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة، التي تستهدف توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم بطول 1800م، وبعرض 12 مترا.

مسار للمكفوفينويتكون الممشى من مسار للمشي بمحاذاة البحر بعرض 3 أمتار، من مادة المطاط المساعدة على المشي، ومسار خاص للمكفوفين، إضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد على 20 ألف م2، وزراعة أشجار أكاسيا بعدد يزيد على 200 شجرة، وذلك ضمن جهود إدارة الحدائق والتجميل، التي تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بالخبر، وأعداد الأشجار فيها، بالإضافة إلى «إنترلوك» بمحاذاة الشارع العام بعرض 3 أمتار.

ويحتوي الممشى على كراس للجلوس وأعمدة إنارة جمالية على امتداد الممشى، الذي تم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة، وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيدا عن مخاطر السيارات.