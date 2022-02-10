شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 96 % من أعمال صيانة شوارع «عزيزية النعيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية محافظة النعيرية أعمال مشروع صيانة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية لحي العزيزية بالمحافظة، وأشار رئيس البلدية م. نايف الرجباني، إلى إنجاز 96 % من إجمالي أعمال المشروع حتى الآن، والمندرج ضمن خطة البلدية لصيانة وتطوير الشوارع والطرق الرئيسية؛ لرفع كفاءة الطرق وتحقيق رضا مستخدميها.

وأكد أن البلدية تعمل بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة؛ لرفع كفاءة السلامة المرورية بالمحافظة، وخلق بيئة آمنة لمرتادي الطرق من خلال تطبيق أفضل المعايير المستخدمة في مجال السلامة المرورية.

وأضاف إنه تم تحديد أولويات الصيانة طبقاً لأولوية الاحتياج، وذلك بتطوير وصيانة الطرق والشوارع، بناءً على حالتها ووضعها الراهن وأهميتها المحورية بالمحافظة.

وأكد م. الرجباني استمرار أعمال الصيانة ضمن خطة البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل المواصفات الإنشائية للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة.