شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر ينقذ طفلة من انسداد خلقي شبه كامل بالمجرى التنفسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر حالة خطرة لطفلة تبلغ من العمر سنتين، وُلدت بمتلازمة داون، وتعاني مشاكل خلقية في القلب والعيون، وشبه انسداد في مجرى التنفس وشخير حاد أثناء النوم، علاوة على الشعور بالدوار، ذكرت ذلك الدكتورة زينب القديحي استشارية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ورئيسة الفريق الطبي المعالج، والتي أضافت أن الطفلة وصلت الطوارئ بصحبة ذويها، حيث تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى عمل منظار ليفي للجهاز التنفسي.

وأبانت الفحوصات وجود التهابات في الرئتين وتضخم حاد في اللحمية النامية واللوزتين، بالإضافة إلى حدوث ارتخاء شديد من الدرجة الثالثة في الحنجرة، إضافة إلى إصابتها بالتهابات متعددة بالصدر.

وقالت د. القديحي: بناء على وضع الطفلة الصحي تم تشكيل فريق من جراحي الأنف والأذن والحنجرة والصدرية والتخدير والعيون، لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية تعتمد على التدخل الجراحي لعلاج مشكلة التنفس بشكل طارئ.

وأوضحت د. القديحي أن العملية استغرقت ساعتين، تم فيهما توسيع مجرى الهواء واستئصال اللوزتين واللحمية النامية، وشد ارتخاء الحنجرة. مشيرة إلى أن فريق التخدير بذل جهدا كبيرا في معالجة الطفلة؛ نظرا لمشاركتهم جراح الأنف والأذن والحنجرة لمكان العملية نفسه، عبر إدخال أنابيب التخدير من خلال منطقة البلعوم.

وفي الختام أكدت د. زينب القديحي أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون حدوث أي مضاعفات، وتم تحويل الطفلة للعناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية، مشيرة إلى أن الطفلة عادت إلى بيتها بصحبة ذويها في اليوم الثالث، وهي بصحة جيدة وتحسنت لديها القدرة على التنفس بأريحية.