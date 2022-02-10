شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر ينقذ طفلة من انسداد خلقي شبه كامل بالمجرى التنفسي والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت الفحوصات وجود التهابات في الرئتين وتضخم حاد في اللحمية النامية واللوزتين، بالإضافة إلى حدوث ارتخاء شديد من الدرجة الثالثة في الحنجرة، إضافة إلى إصابتها بالتهابات متعددة بالصدر.
وقالت د. القديحي: بناء على وضع الطفلة الصحي تم تشكيل فريق من جراحي الأنف والأذن والحنجرة والصدرية والتخدير والعيون، لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية تعتمد على التدخل الجراحي لعلاج مشكلة التنفس بشكل طارئ.
وأوضحت د. القديحي أن العملية استغرقت ساعتين، تم فيهما توسيع مجرى الهواء واستئصال اللوزتين واللحمية النامية، وشد ارتخاء الحنجرة. مشيرة إلى أن فريق التخدير بذل جهدا كبيرا في معالجة الطفلة؛ نظرا لمشاركتهم جراح الأنف والأذن والحنجرة لمكان العملية نفسه، عبر إدخال أنابيب التخدير من خلال منطقة البلعوم.
وفي الختام أكدت د. زينب القديحي أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون حدوث أي مضاعفات، وتم تحويل الطفلة للعناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية، مشيرة إلى أن الطفلة عادت إلى بيتها بصحبة ذويها في اليوم الثالث، وهي بصحة جيدة وتحسنت لديها القدرة على التنفس بأريحية.