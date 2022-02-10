شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج».. 1828 مستفيدا من 41 دورة تدريبية لتعزيز التعايش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 1828 متدربا ومتدربة من برنامج «نسيج» لتعزيز التعايش المجتمعي، الذي أنهى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، الموسم الرابع منه، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

جاء ذلك من خلال تقديم 41 دورة تدريبية بمشاركة 26 مدربا معتمدا من أعضاء التدريب في جميع كليات ومعاهد الإدارة بالمنطقة، خلال الأسابيع التمهيدية من الفصل التدريبي الثاني 1443هـ، ليصل إجمالي المستفيدين داخل الإدارة إلى 3390 عبر 92 دورة تدريبية لعام 1443هـ.

وقال مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشرقية د. خالد البديوي: إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء الحصانة الذاتية لدى المتدربين ضد كل ما يهدد التلاحم الوطني؛ ترسيخا للقيم السامية التي تأسس من أجلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، التي استمرت أربعة أعوام متواصلة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

من ناحيته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية م. بدر العبدالواحد، أن هذه الدورات تأتي ضمن برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي، التي تستهدف تدريب المستجدين على تعزيز قيم التعايش، ومفاهيم الاعتدال والتعايش والأمن، وقيم التعاون والاحترام والتراحم في المجتمع، إضافة إلى عرض قصص وتجارب في السلم والحوار المجتمعي.

وقدم شكره وتقديره لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، على تنفيذ هذا البرنامج الوطني الذي يستهدف ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، كذلك للمشرفين على البرنامج والمدربين المنفذين، على جهودهم الكبيرة في إنجاح الدورات التدريبية وتحقيق أهدافها.

يأتي هذا الإنجاز المشترك استكمالا للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين.