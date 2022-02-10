شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع السلال الغذائية وكسوة الشتاء بحملة «وقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مجموعة من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السلال الغذائية وكسوة الشتاء ضمن حملة «وقاء» الشتاء الدافئ، التي أطلقتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي للجمعية مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند: إن الحملة انطلقت بفروع الجمعية المنتشرة كافة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لتوزيع الكسوة والسلال الغذائية مجموعة من طلاب الجامعة، ضمن مهرجان اليوم التطوعي الثالث عشر الذي تقيمه الجامعة تحت شعار «بالعطاء نحيا».

ووزع الطلاب المتطوعون السلال الغذائية والكسوة بفرع الجمعية بالدمام دار الخير وفرع الجمعية في الخبر مبرة الإحسان، وشكلوا فرقا تطوعية لتوزيع كسوة الشتاء والسلال الغذائية على الأسر المستفيدة من جمعية البر بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المسند أن الجمعية تحرص على توفير الفرص التطوعية للمتطوعين، وطرحت الجمعية 525 ساعة تطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي منذ العام الماضي، وفتحت آفاقا تطوعية بالشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والقطاع الثالث لتنمية وتشجيع روح التطوع، ودعم مسيرة التطوع التي تقودها المملكة، وصولا لرؤيتها التنموية التي تطمح الوصول إلى مليون متطوع.

وتابع أن الساعات التطوعية للطلاب المتطوعين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، سيتم اعتمادها رسميا على المنصة الوطنية للعمل التطوعي، مشيرا إلى حصول جمعية البر بالمنطقة الشرقية على اعتماد وحدة التطوع في الجمعية بمركز التميز لتطوير المبادرات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كوحدة عاملة وفقا لمعايير ومواصفات المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع بالمملكة «إدامة»، وحصولها أيضا على المركز الثاني بين الجهات غير الربحية الأكثر تفاعلا في منصة العمل التطوعي.