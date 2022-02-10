شكرا لقرائتكم خبر عن رقمنة 8 آلاف وثيقة ببلدية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة القطيف التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من أرشفة 8 آلاف وثيقة رسمية إلكترونيا، امتدادا لجهودها في تحقيق مفهوم البلدية الرقمية «بلدية بلا ورق»، وتفعيل كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية.

تزينت محافظة القطيف بمليوني زهرة متنوعة الأشكال والألوان، لتجميل مدن وحدائق وميادين المحافظة، وتضفي عليها جمالا وبهجة للناظرين، إضافة إلى تحسين جودة الهواء، وتوفير بيئة صحية.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.