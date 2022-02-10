شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تكامل «الغذاء والدواء» مع بقية الجهات يحمي المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه هيئة الغذاء والدواء من جهود كبيرة، وتكاملها مع بقية الجهات ذات العلاقة؛ لحماية المجتمع، والعمل كمنظومة رقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء، والحفاظ على صحة الإنسان.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي، والوفد المرافق له، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم رئيس هيئة الغذاء والدواء لسمو أمير المنطقة الشرقية، خلال اللقاء، تقريرًا عن أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها تضمن أعمال وجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية خلال عام 2021م وجهودها خلال جائحة كورونا في مجال توافر وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.