شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خدمات بلدية لحوكمة الإجراءات الإلكترونية بـ«نسق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمنت ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع وكالة التحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، شرحا مفصلا عن منصة «نسق» لخدمات أعمال البنية التحتية المندرجة ضمن خدمات منصة «بلدي»، التي تعد عملية حوكمة إلكترونية للإجراءات الإلكترونية كافة، والربط مع الجهات الخدمية بشكل كامل، متضمنة 4 خدمات رئيسية، هي: «الإصدار، الإغلاق والتعديل، والإلغاء»، لعملية الرخص والتعريف بآلية إصدار تصريح الحفرية، وعمليات التصريح بإصدار الحفرية الطارئة، والتعريف بآلية إصدار طلب تنسيق الحفريات المتعددة.

وتناولت الورشة التي قدمها عدد من المختصين، التعريف بآلية التمديد لتصريح الحفرية، وآلية التجديد لحفرية سبق تنسيقها، بالإضافة إلى آلية إيقاف تصريح الحفرية، وآلية كل من استئناف تعليق الحفرية أو إلغائه، بالإضافة إلى الخدمات الفرعية للمنصة.

من جهته، أوضح مدير عام إدارة تنسيق المشروعات بأمانة المنطقة الشرقية م. خالد المغلوث، أن ورشة العمل التي تنظمها الأمانة تستمر على مدى يومين، وتستهدف التعريف بمنصة «نسق» وشرح آلية عمل المنصة، والتفاعل مع مزودي الخدمات، وتتبعها مرحلة تدريب المختصين بالبلديات كافة في المنطقة، إضافة إلى تدريب الموظفين المعنيين في الجهات الخدمية لمزودي البنية التحتية تمهيدا لمرحلة تفعيل منصة «نسُق» بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور عدد من المختصين بوكالة التحول الرقمي بالوزارة لمنصة «نسق» ومدير عام إدارة تنسيق المشروعات بالأمانة م. خالد المغلوث، ومنسوبي الإدارة، وعدد من المعنيين بتصاريح الحفريات ببلديات حاضرة الدمام، وذلك في مقر الأمانة.