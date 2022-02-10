شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مستجدات طب وجراحة الأذن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُختتم اليوم، بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية المؤتمر الدولي الأول لطب وجراحات الأذن والأنف والحنجرة، بمشاركة عدد من المتخصصين، الذي نقل مباشرة عبر شبكة الإنترنت لمختلف بلدان العالم.

وجرى خلال المؤتمر إقامة عدد من ورش العمل المتعلقة باضطرابات الاتزان، ومناقشة المستجدات في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة بحضور متحدثين من إنجلترا وبلجيكا ومصر، ومتحدثين سعوديين من مستشفيات وزارة الدفاع ووزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض. يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 24 ساعة تعليمية للمؤتمر و8 ساعات تعليمية لورش التدريب.