شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال السفارة في كندا لـ ”الخليج 365”: متابعة مستمرة لأوضاع السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كندا، السفير عبدالعزيز البادي، متابعة السفارة للاحتجاجات والمظاهرات التي تمر بها البلاد عن كثب، لافتا إلى إصدار تنبيهات للمواطنين بالابتعاد عن مناطق التظاهر واتباع إرشادات السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وأوضح البادي في تصريح لـ ”الخليج 365” أنه وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة تسخر سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوتاوا كافة إمكانياتها لتقديم الدعم اللازم وخدمة المواطنين السعوديين في كندا سواء كانوا طلبة مبتعثين للدراسة أو مقيمين فيها أو زائرين. مؤكدا بذل الملحقية الثقافية في أوتاوا جهودا بارزة في خدمة الطلاب المبتعثين للدراسة في كندا ومرافقيهم.

وبين أن جهود السفارة تتضاعف خلال الأوقات غير الاعتيادية مثل حالات الطوارئ والاضطرابات المناخية أو أثناء انتشار اضطرابات أو مظاهرات قد تشكل خطرا على المواطنين، مثل الاحتجاجات والمظاهرات التي تمر بها حاليا أوتاوا وبعض المدن الأخرى، نتيجة رفض مجموعات كندية «سائقو الشاحنات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا» بعض الإجراءات التي أعلنت عنها حكومتهم بشأن مكافحة فيروس كورونا.

ولفت البادي إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين -ولله الحمد- لم تتلق السفارة أو الملحقية الثقافية أي شكاوى على الهواتف المخصصة للطوارئ والتي تستقبل الاتصالات على مدار الساعة. ولم يتم رصد أي مشكلة تعرض لها أي مواطن في كندا والتي تشير البيانات الحالية لدى السفارة والملحقية الثقافية بأن عدد الطلبة السعوديين في عموم كندا ١٠٣٧ يرافقهم ١٤٩٨.

وأشار إلى إعلان السلطة المحلية في العاصمة أوتاوا خلال اليومين الماضيين عن إلقائها القبض على حالات فردية واتهامات تتعلق بالكراهية والاعتداء على الممتلكات. داعيا الجميع لاتباع تنبيهات وتوجيهات السفارة، وكذلك التقيد بإرشادات السلطات المحلية في تنبيهاتها المتكررة حول الابتعاد عن أماكن التجمعات، وعليهم أن يسلكوا طرقا بديلة إذا كان لا بد من الذهاب إلى مناطق قريبة من أماكن التجمعات، مع الحرص على تغيير المواعيد أو إعادة جدولتها إن أمكن حرصا على سلامتهم لحين استقرار الأوضاع.