شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح منفذ الدرة بعد إغلاقه مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة افتتاح منفذ الدرة في محافظة حقل بمنطقة تبوك، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في 26 ديسمبر الماضي، وبدأ المنفذ تقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، ابتداء من أمس عند الساعة 12:00 ظهرا.

وأضافت الهيئة أنها أتمت أعمال الصيانة في المنفذ بنسبة 100 % قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة فيه.

يذكر أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني إلى التوجه لمنفذ «حالة عمّار» بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، ويُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى المملكة أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور.