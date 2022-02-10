شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل «حوادث ناقلات المواد البترولية» بالدفاع المدني في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت أمس الأول الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع ورشة عمل بعنوان «حوادث ناقلات المواد البترولية»، وذلك بالشراكة مع إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية وبحضور محافظ ينبع سعد السحيمي ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد د. على الشهري وعدد من المسؤولين.

ونفذت الورشة ضمن خطط الدفاع المدني لتقديم أوراق العمل من مسؤولي الجهات الحكومية والشركات الصناعية والوصول للتوصيات اللازمة بذلك، بغرض رفع مستوى الاستعداد والتدخل السريع في مواجهة مثل تلك الحوادث، التي قد تحدث لا سمح الله، وتقييم قدرات الاستجابة والتدريب اللازم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنفاذ المهام.