شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «أم القرى» و«الدواء» لتأهيل كوادر وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي، والمدير الإداري لشركة الدواء سعود العريني، أمس، مذكرة تعاون بين كلية الصيدلة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة تهدف إلى تبادل الخدمات الصيدلية، كما تسهم في إعداد طلبة الكلية بشكل مبكر لسوق العمل من خلال التدريب والإشراف المهني، وذلك بمقر الكلية في العابدية.

وأكد الزائدي أن الاتفاقية أتت بناءً على الرغبة المشتركة بين الطرفين من أجل التعاون الفعّال بين القطاع التعليمي والقطاع الخاص، وذلك في سبيل تطوير التعليم والتدريب المهني على مختلف الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجانبين لتقديم الخدمات الطبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مرحلة ما قبل التخرج، مما يسهم ذلك في بناء طالب متميز ومنافس على الفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج.