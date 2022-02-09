القبض على مقيمين بحوزتهما 78 كيلو جراما من القات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق تمكنت من ضبط (78) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها مقيم، يرافقه آخر، كلاهما من الجنسية الهندية. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



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