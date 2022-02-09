شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جدة : الأحياء العشوائية أصبحت مركزًا للعصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح أمين محافظة جدة صالح التركي، أن موضوع العشوائيات موضوع مهم وخطير وأثر كثيرا على مدينة جدة. كما أثر على الحياة الاجتماعية وأثر على جودة الحياة وعلى اقتصاديات المدينة.

وقال: " منذ أكثر من 25 سنة أو أكثر هذا الملف ُيبحث، وشخصيا بدأت فيها اطلع على هذا الملف مع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – رحمه الله- عندما كان أميرا بمنطقة مكة المكرمة، وكان يشغله هذا الملف، وكوني عضو مجلس المنطقة اطلعت على هذا الملف الشائك، كما كنا لا نزال في بداية التكلم عن أشياء كثيرة مثل كيف نحل الأزمة هذه وكيف نطورها ولكن القرار لم يكن سهلا، كما أن كثيرا من الجوانب تؤثر عليه، ومع السنين زادت خطورة العشوائيات وزادت تأثيراتها على مدينة جدة".

وأضاف: "اليوم جنوب جدة مقطوع من التنمية وحُرم من العمران وحُرم من أي نوع من التواصل مع الشمال بسبب وجود العشوائيات في هذه المنطقة، لكن من 4 سنوات بتوجيه من سمو الأمير خالد الفيصل ومتابعة من سمو الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة طلب منا أن نضع حلول مبنية على الكثافة السكانية وأن يكون المحور الأساسي هو كيف نستطيع أن ُنزيل هذه الأحياء ونحافظ على كرامة ووجود المواطن السعودي دون أن يتأثر بالإزالة، وعملنا على تلك الدراسات وللأسف لدينا 64 حي عشوائي من أصل 340، وبعض هذه الأحياء مشهورة عالميا كونها أمنيا غير فعالة لنا، والمخدرات تنتشر فيها وأصبحت مركزا للعصابات".