شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن نتائج انتخابات غرفة جازان بفوز 8 مترشحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان للدورة (1443_1447هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم الأربعاء عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأقرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة جازان اعتماد فوز 8 مترشحين في الانتخابات وهم: محمد بن سوادي محمد المالكي 770 صوت، أحمد بن محمد يحي ضويحي 491 صوت، أحمد بن حسن يحي سهلي 439 صوت، أحمد بن محمد محمد ابوهادي 394 صوت، عبداللطيف بن عبدالله أحمد أبو عامرية 378 صوت، حسن بن محمد يحي عريشي 376، محمد أحمد حسين مساوي 375 صوت، علي بن حسن أحمد مشرقي 365 صوت.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات في انتخابات غرفة جازان 6279 صوت، فيما بلغ عدد المصوتين 2314 ناخباً وناخبة.

وشهدت الانتخابات التي انطلقت صباح الاثنين تنافس 30 مترشحاً ومترشحة للفوز بثلثي مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان، والبالغ عددها 12 مقعداً.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.