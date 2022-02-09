شكرا لقرائتكم خبر صخور نجران.. توثيق للحياة الاجتماعية في صدر الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل الآثار والنقوش الصخرية خلال فترة صدر الإسلام بنجران مصدرا تاريخيا مهما لتوثق الحياة الاجتماعية خلال تلك الحقبة الزمنية، وشواهد تاريخية للاستدلال على الموروث الإنساني الذي عاش في المكان قبل آلاف السنين، وبمثابة دلائل مادية محسوسة على عراقة الحضارة الإسلامية وانتشار تراثها النفيس.

ووثقت جولة ميدانية في مدينة نجران، العديد من النقوش والرسومات الأثرية القديمة التي يعود بعضها إلى بدايات القرن الأول الهجري، في جبال الذرواء، والدريب، وقرن الزعفران، والمركب، التي تنوعت نصوصها بين أبيات شعرية، وآيات قرآنية، وعبارات وعظية، وأدعية، وأسماء أشخاص، وغيرها من النقوش المكتوبة بالخط المسند والنبطي والكوفي، التي تؤكد العمق الحضاري والتاريخي للمنطقة خلال القرون الثلاثة قبل الإسلام.

وتبرز النقوش الصخرية في جبل «الذرواء» الواقع في جنوب غابة سقام، العائدة لفترة صدر الإسلام، والمنحوتة بشكل بديع وبلغة تحكي سيرة وحياة السابقين، وحضاراتهم، وتفاصيل الأحداث التي مروا بها في مرافق هذا المكان وأزمانه المختلفة، وكذلك في جبل «المركب»، والدريب، اللذين تحويان نقوشا مهمة ورسوما صخرية جميلة تعكس التطور الحضاري الذي وصل إليه الإنسان في اهتمامه بالتاريخ، وحفظه بالنحت على صخور الجبال.

وفي الجهة الجنوبية الشرقية لوادي نجران يبرز «قرن الزعفران» كموقع أثري مبني من الصخور يعود تاريخيه لفترة بناء مدينة الأخدود وفق الاكتشافات الأثرية التي أظهرت وجود نقوش ورسوم صخرية، تعود إلى فترات متفاوتة، كما أظهرت وجود أساسات موقع أثرى مبني من الصخور، ربما يعود لنفس فترة بناء مدينة الأخدود الأثرية، وذلك لما يحمل من سمات إنشائية مشابهة، تقول بعض الأطروحات، إنه قد يكون مسكن حكيم نجران الأشهر قس بن ساعدة الأيادي عندما كانت قبيلة «إياد» تسكن في نجران في الجهة الشرقية للمبنى، وعلى الطرف الشمالي للجبل الأقرب توجد نقوش صخرية مهمة تمت دراستها من قبل العديد من الباحثين.

وتحرص هيئة التراث على مواصلة أعمالها الميدانية لتسجيل الآثار والنقوش الأثرية بالمنطقة، حيث بلغت المواقع الأثرية والتاريخية بنجران 199 موقعا أثريا وتاريخيا مسجلا، فيما تتوالى الاكتشافات للمواقع والنقوش والرسومات التي دونتها الحضارات المتعاقبة على المكان.

أهم مواقع النقوش الأثرية

