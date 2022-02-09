«الترفيه»: إطلاق أول برنامج للزمالة في «صناع السعادة»

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ويتضمن البرنامج 3 مسارات، الأول الفعاليات الترفيهية ويشمل تنظيم وتنسيق وتنفيذ الفعاليات، وتصميم الفعاليات لمختلف الفئات المستهدفة، وتشغيل وإدارة الفعاليات. والمسار الثاني هو الوجهات الترفيهية ويشمل إدارة وتشغيل المواقع الترفيهية، وإدارة الزوار، وتفعيل التجارب الترفيهية.
أما المسار الثالث وهو الترفيه الالكتروني فيتضمن تصميم فعاليات الألعاب الالكترونية، وتنسيق وتشغيل المسابقات والبطولات، وتنسيق وتشغيل معارض الألعاب. وكانت هيئة الترفيه أطلقت العام الماضي مبادرة أصحاب السعادة الداعمة لأكثر من 100 ألف شاب وشابة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في العمل في قطاع الترفيه.
وتشمل المبادرة تنظيم الفعاليات وتسويقها، وبرامج الزمالة التي من شأنها نقل المعرفة، وبرنامج الابتعاث الذي بدأت مرحلته الأولى بالتعاون مع شركة القدية، حيث ابتعث 60 طالبا وطالبة إلى جامعة سنترال فلوريدا، وانتهاء ببرنامج قادة الترفيه الذي سيؤهل مجموعة من القيادات التنفيذية في القطاع بالتعاون مع أفضل الجامعات المتخصصة في التطوير القيادي والشركات العالمية الرائدة في قطاع الترفيه.
أهم أهداف مبادرة صناع السعادة:
- تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه.
- تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع.
- تقديم برامج تدريبية وتأهيلية و تعليمية مختلفة.
- تعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي في المملكة.
- تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجميع اختصاصاتها.
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