شكرا لقرائتكم خبر الرحى والمقتنيات التراثية تستهوي زوار «شتاء درب زبيدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتبرز هذه الأركان كتحفة فنية تاريخية تراثية تختصر تاريخ مجتمع صنع مجدا وعزة وبناء، ومن هذه المقتنيات «الرحى»، والأباريق، والفخار، والصناديق والشداد، والسيارات القديمة، والتلفزيون، والاتصالات، والبرقية، والصحون، والكاميرات، وأدوات الطعام قديما وغيرها الكثير.
كما تشمل هذه المقتنيات القديمة التي استهوت الزوار، «الرحى» التي تعد من أساسيات البيوت القديمة، وهي آلة بدائية الصنع من الحجر الصلب؛ وجدت في البيوت بغرض طحن الدقيق والحبوب، وكانت ومنذ فترة ليست بالبعيدة لا يخلو منها منزل، حيث يطحنون بها الحبوب وغيرها، وهي حاجة مجتمعية عكست فطنة وهندسة فكرية، بعيدا عن النظريات في ذلك الوقت؛ وكانت تضاهي جودة منتوجاتها أحدث الوسائل الحديثة، ولا يكاد بيت من بيوت الأحياء والبادية يخلو منها.
وتتكون الرحى من حجرين دائريين، يوضعان فوق بعضهما بصورة شبه متطابقة فيما يكون الجزء العلوي أكبر قليلا من السفلي، ووسطهما فتحة صغيرة لإدخال الحبوب، وسطها عمود يحفظ التوازن عند الدوران، وفي أحد أطراف الحجر العلوي يوجد عمود خشبي للإمساك به وتدويره أثناء عملية طحن الحبوب.
وأكد عدد من السيدات من كبار السن اللاتي زرن أركان المقتنيات التراثية والتاريخية بمتحف قصر الملك عبدالعزيز بمدينة لينة التاريخية ضمن فعاليات «شتاء درب زبيدة»، أن «الرحى» تأتي في بداية إعداد الطعام في ذلك الوقت من خلال طحن الحبوب والدقيق وغيرها، وتعتمد بالدرجة الأولى على القوة البدنية للمرأة، التي تقوم بتدوير الجزء العلوي منها، ويساعدها في ذلك أبناؤها أحيانا، ويمكن لامرأتين أن تتعاونا على إدارة الرحى، حيث يتم وضع فرش تحت أرضية الرحى، ومن ثم تقوم بعملية طحن الحبوب، من خلال وضعها في الفتحة التي تتوسط الحجر الدائري، وتبدأ بتحريكها وتعتمد سرعة التحريك على نوعية المطحون.
وأشرن إلى أنه يكثر استخدامها في مواسم حصاد الحبوب لتوفير الدقيق بكثرة، وأحيانا تتشارك في طحن الدقيق عدد من نساء الجيران للمساعدة لكثرة الحبوب المراد طحنها في ذلك الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرحى والمقتنيات التراثية تستهوي زوار «شتاء درب زبيدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.