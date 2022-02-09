فلكية جدة ترصد اقتران القمر بالثريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت سماء الوطن العربي بعد غروب الشمس أمس، وبداية الليل، القمر الأحدب المتزايد مقترنا بعنقود نجوم الثريا - الشقيقات السبع -، وقرب نجم الدبران الأحمر. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن عنقود الثريا لن يكون مشاهدا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي، في حين يشاهد نجم الدبران بكل سهولة.



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