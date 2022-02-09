توافد آلاف الزوار على مهرجان الكليجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مهرجان الكليجا الثالث عشر فعالياته وبرامجه وأنشطته المقامة في مركز النخلة ببريدة، والذي استمر 14 يوما وارتكز في مجمله على ما تنتجه الأسر المنتجة من مأكولات شعبية ومشغولات وحرف يدوية، والبالغ عددها نحو 300 أسرة منتجة ومؤسسة تجارية متخصصة بالأكلات الشعبية ومشتقاتها بمشاركة الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية. وشهد المهرجان توافد آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين من داخل المنطقة وخارجها، وحقق مبيعات متميزة تجاوزت 3 ملايين ريال خلال فترة المهرجان، التي كان النصيب الأكبر منها للأسر المنتجة.



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