سكان الباحة الأكثر استماعا للراديو.. وأهالي القصيم الأقل مشاهدة للتلفزيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2021م الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن سكان منطقة الباحة هم الأكثر استماعا للراديو بنسبة 32%، أما الأقل في ذلك فهم سكان منطقة حائل بنسبة 11%، في حين أن سكان الحدود الشمالية هم الأكثر مشاهدة للتلفزيون بنسبة 95% أما الأقل مشاهدة له فهم سكان القصيم بنسبة 82%. ومن حيث استخدام الهاتف الثابت تصدر سكان المنطقة الشرقية بنسبة 24% ، أما الأقل استخداما له فكان سكان الجوف بنسبة 8%. وجاء سكان المنطقة الشرقية الأكثر استخداما للحاسوب بنسبة 77% بينما كان الأقل استخداما سكان تبوك بنسبة 48.5%. الراديو





الرياض 20.72%



مكة المكرمة24.58%



المدينة المنورة 15.42%



القصيم 18.59%



المنطقة الشرقية 12.81%



عسير 27.15%



تبوك 22.73%



حائل 11.07%



الحدود الشمالية 12.95%



جازان 28.43%



نجران 13.52%



الباحة 31.7%



الجوف 25.27%

الهاتف الثابت



الرياض 20.47%



مكة المكرمة 14.21%



المدينة المنورة 10.76%



القصيم 16.47%



المنطقة الشرقية 24.25%



عسير 14.4%



تبوك 9.8%



حائل 15.10%



الحدود الشمالية 11.78%



جازان 14.88%



نجران 11.79%



الباحة 20.18%



الجوف 8.28%

التلفزيون



الرياض 88.2%



مكة المكرمة 91.51%



المدينة المنورة 91.52%



القصيم 82.4%



المنطقة الشرقية 95.88%



عسير 88.1%



تبوك 92.1%



حائل 89.54%



الحدود الشمالية 97.12%



جازان 94.7%



نجران 85.36%



الباحة 94.31%



الجوف 90.72%

الحاسوب



الرياض 64.66%



مكة المكرمة 63.42%



المدينة المنورة 53.89%



القصيم 51.98%



المنطقة الشرقية 77.09%



عسير 55.73%



تبوك 48.57%



حائل 52.49%



الحدود الشمالية 58.64%



جازان 54.63%



نجران 52.34%



الباحة 68.29%



الجوف 51.26%

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء 2021م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.