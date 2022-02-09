شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «التجارة» تكشف عن منشأتين صححتا أوضاعهما من التستر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعملان منذ أكثر من 10 أعوام

- تتجاوز إيراداتهما السنوية 39 مليون ريال

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو لمنشأتين تجاريتين استفادتا من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها الأربعاء القادم الموافق 16 فبراير 2021.

واستفادت من الفترة التصحيحية المنشأتين العاملتين في قطاعي المقاولات ومواد البناء بمدينة الرياض، حيث تعملان منذ أكثر من 10 أعوام، في حين تتجاوز إيراداتهما السنوية 39 مليون ريال وتضمن نحو 500 موظف.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأتين وتجاوبهما مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة وتصحيح أوضاع المنشأتين بالشراكة بين السعودي والمقيم وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر، وبالتالي أصبحتا تزاولان نشاطهما الآن بشكل نظامي.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.