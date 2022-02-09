شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من ملياري ريال.. دعم 13 مشروعاً لتصريف السيول ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم مشاريع مبادرة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بتكلفة تجاوزت أكثر من مليارين وثلاث مئة مليون ريال.

وأكد أن هذا الدعم السخي من القيادة الحكيمة لتنفيذ المشاريع النوعية لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، شمل 13 مشروعاً في أحياء مدينة بريدة، مبيناً أن تنفيذ تلك المشاريع أسهم في رفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله - وطموح المواطن كونه الركيزة الأساسية في بناء الوطن.

كما نوه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المستمرة للمشاريع البلدية، مشيداً بجهود أمانة المنطقة بالعمل على تنفيذ ما تم اعتماده والموافقة عليه من قبل المقام السامي، مؤكداً أن مثل هذه الموضوعات وجميع المشاريع في المنطقة محل اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -.