شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية يوقع اتفاقية ثنائية لتأجيل الدَّين بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم في جمهورية الكاميرون اتفاقية ثنائية لتأجيل الدَّين المستحق للمشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق في جمهورية الكاميرون، مع وزير المالية في الكاميرون، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، وعدد من المسؤولين.

يأتي ذلك استكمالاً وتنفيذاً لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020م بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً، وانطلاقاً من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيّز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية الكاميرون للمشاريع التنموية التي تبلغ قيمتها (3) ملايين دولار وإعادة جدولتها على مدى 6 سنوات.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد أسهم بتمويل 9 مشاريع وبرامج تنموية في جمهورية الكاميرون بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (108) ملايين دولار للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامتها.

وقد استفاد أكثر من 33 دولة نامية حول العالم من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميسّرة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتلك الدول بمبلغ إجمالي تجاوز مليار دولار.