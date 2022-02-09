شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يرد على دعاوى المناهضين للقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ردّ وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، على دعاوى المناهضين للقاح كورونا، مشيرا إلى أن دعوى رفض الاعتماد الطارئ سقطت بحصول أول لقاح كوفيد على الاعتماد الكلي في أغسطس ٢٠٢١.

وقال إن دعوى التعديل الجيني سقطت بمرور سنتين ولم يرصد أي "زومبي" حول العالم، كما أن دعوى الإبادة للجنس البشري سقطت بملايين الأرواح التي أنقذها الله بهذه اللقاحات، وسقوط دعوى العقم بعشرات الدراسات التي تنفي ذلك.

وشدد أن معدلات الخصوبة خير دليل، مؤكدا أيضا أنه لم يثبت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب الناجمة عن اللقاح كذلك.