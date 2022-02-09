شكرا لقرائتكم خبر افتتاح أول وحدة تأهيل طبي لمرضى الحروق في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلا بمستشفى النور التخصصي أول وحدة للتأهيل الطبي بقسم الحروق، بحضور الإدارة العامة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة بوزارة الصحة والإدارة الطبية بتجمع مكة المكرمة الصحي وإدارة مستشفى النور التخصصي، حيث تعد أول وحدة تأهيل طبي بأقسام الحروق على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة.

ويعنى عمل وحدة التأهيل الطبي بخدمات مختلفة تشمل خدمة العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية والجبائر، كما تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الطبي بشكل متكامل.

ويقوم عمل أخصائي العلاج الطبيعي بحركة المريض والمحافظة على المدى الحركي والقوة العضلية عبر التدريب على المشي من خلال تجهيزات طبية متكاملة، كما يشمل عمل أخصائي العلاج الوظيفي العناية بالندوب وعمل الجبائر للأطراف العلوية، ويقوم أخصائي الأطراف الصناعية والجبائر بتصنيع الجبائر المخصصة لمرضى الحروق من خلال التجهيزات الموجودة بالوحدة.

يذكر أن مركز التأهيل الطبي بمستشفى النور التخصصي مزود بأحدث الأجهزة الطبية في مجال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وأجهزة التمارين العلاجية، إضافة إلى جهاز قياس الكثافة العظمية، وقسم العلاج الوظيفي يهدف إلى تحسين القدرة الوظيفية.

كما يتم من خلال معمل الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية تصنيع جميع الأطراف الاصطناعية العلوية والسفلية والأجهزة المساعدة على المشي والجبائر وأحزمة العمود الفقري المتنوعة، وهو مركز يخدم المنطقة الغربية وخارج المنطقة.