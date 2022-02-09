مناقشة تعزيز البحث العلمي في مجال الوثائق والأرشفة

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وتركزت النقاشات، خلال ورشة عمل بعنوان «التعليم الوثائقي في الجامعات السعودية: رؤية مستقبلية»، على عدد من المحاور، والمتمثلة في سبل إدراج لوائح المركز والمعايير الدولية في الأرشفة وفق أفضل الممارسات في الخطط الدراسية الخاصة بالأقسام العلمية في مجال المكتبات والمعلومات بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الوثائق والأرشفة لا سيما الدراسات العليا، والخروج بمقترحات تسهم في تطوير المناهج العلمية في هذه الأقسام العلمية، إضافة إلى تعزيز الوعي الوثائقي بين منسوبي الجامعات في المملكة.
وقدم المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، تصورا عن رؤية المركز لأوجه التعاون وسبل تعزيزها، ورفع مستوى الوعي بأهمية الوثائق والمحافظة عليها، فيما شهدت الورشة حضور رؤساء أقسام علوم المكتبات والمعلومات المتخصصة في مجال الوثائق والأرشفة، والمعنيين بالخطط الدراسية في الجامعات السعودية كافة.
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