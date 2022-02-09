شكرا لقرائتكم خبر تعزيز التعايش المجتمعي لـ3390 مستفيدا من 92 دورة تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير فرع المركز بالشرقية الدكتور خالد البديوي، أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء الحصانة الذاتية لدى المتدربين ضد كل ما يهدد التلاحم الوطني، وترسيخا للقيم السامية التي تأسس من أجلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني واستمرت أربعة أعوام متواصلة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالشرقية.
من جانبه، لفت المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر العبد الواحد، إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب المستجدين على تعزيز قيم التعايش، ومفاهيم الاعتدال والتعايش والأمن، وقيم التعاون والاحترام والتراحم في المجتمع، إلى جانب عرض قصص وتجارب في السلم والحوار المجتمعي، حيث يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته؛ بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.
يذكر أن هذا الإنجاز المشترك يأتي استكمالا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في عامها الرابع على التوالي ليصل إجمالي مستفيدي برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي لدى تقني الشرقية إلى 19310 متدربين ومتدربات و405 دورات تدريبية في تعزيز التعايش والتلاحم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز التعايش المجتمعي لـ3390 مستفيدا من 92 دورة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.