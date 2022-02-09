هيئة الملكية الفكرية تناقش استراتيجيتها وتشكيل لجانها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية أمس اجتماعه التاسع عشر افتراضيا، بعد صدور الأمر السامي بإعادة تشكيله برئاسة محمد بن عبدالملك آل الشيخ الذي نوه في بداية الاجتماع بصدور الموافقة الكريمة على تعيين أعضاء المجلس. فيما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم رحلة الهيئة واستراتيجيتها وأبرز أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، كما وافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة عنه وذلك بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، أسامة بن عبدالعزيز الزامل وهيثم بن عبدالرحمن العوهلي وحامد بن محمد فايز وديمة بنت يحيى اليحيى وعبدالرحمن بن عبدالله السماري والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة.

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