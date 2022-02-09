شكرا لقرائتكم خبر رصد مخالفات في إجراءات صرف الأدوية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس حملة تفتيشية استهدفت جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها.

واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.

يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصا طبيا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيا مع وضعه الصحي.