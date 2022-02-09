رصد مخالفات في إجراءات صرف الأدوية بمكة

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واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.
يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصا طبيا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيا مع وضعه الصحي.
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