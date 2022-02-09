شكرا لقرائتكم خبر 15 % من عينات الأغذية غير مطابقة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عدد العينات المطابقة بلغ 263 عينة، وعدد العينات غير المطابقة 45 عينة، كما جرى فحص 289 عينة من العسل، ووصلت نسبة العينات المطابقة فيها إلى 85%، ونسبة العينات غير المطابقة نحو 15%.
وأضاف «إن عدد العينات التي كشف عليها في قسم الميكروبيولوجي بلغ 19 عينة، ونسبة العينات المطابقة 84%، ونسبة 16% للعينات غير مطابقة.
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