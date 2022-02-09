تسجيل 3162 إصابة بكورونا وشفاء 4088 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 3162 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 4088 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 1054 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل 3 وفيات، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 719,136



حالات التعافي 678,332



الحالات النشطة 31,842



إجمالي الوفيات 8962



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